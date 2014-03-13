رئيس هيئة الأمر بالمعروف يوجه مديري الفروع بتطبيق الأنظمة

التقى الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ أول أمس، مديري عموم فروع الرئاسة العامة، بحضور وكيل الرئيس العام للتخطيط والتطوير الشيخ عبدالله الجربا، بمدينة الباحة.

وناقش الاجتماع، مستجدات العمل مع مديري الفروع. وحث الدكتور آل الشيخ على بذل المزيد من الجهد في سبيل تطوير الجهاز، والرفع من مستوى أداء العاملين، منوهاً بالمستوى الذي وصلت إليه الرئاسة من التطور في شتى المجالات.

ودعا إلى الحرص على تطبيق الأنظمة والتعليمات، وعرض العقبات التي تواجه منسوبي الرئاسة في عملهم لتذليلها، وتطبيق شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق ما يرضي الله ويحقق تطلعات ولاة الأمر، مشيداً في الوقت ذاته بما يحظى به جهاز الهيئة من دعم ومؤازرة من قبل خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين الأمير سلمان بن عبدالعزيز وسمو النائب الثاني الأمير مقرن بن عبدالعزيز - حفظهم الله -.

وحث الجميع على طرح ما يشكل من قضايا لمناقشتها، ثم استمع لمداخلات مديري الفروع، وأجاب عن استفساراتهم.