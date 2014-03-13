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ابن معمر يطلق فعاليات أسبوع التوعية بأضرار التدخين والمخدرات بالطائف

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ابن معمر يطلق فعاليات أسبوع التوعية بأضرار التدخين والمخدرات بالطائف ابن معمر يطلق فعاليات أسبوع التوعية بأضرار التدخين والمخدرات بالطائف

    أطلق محافظ الطائف فهد بن عبدالعزيز بن معمر فعاليات أسبوع التوعية بأضرار التدخين والمخدرات والذي تنظمه الإدارة العامة للتربية والتعليم بمحافظة الطائف ممثلة في إدارة التوجيه والإرشاد، وذلك بحضور المدير العام للتربية والتعليم بمحافظة الطائف الدكتور محمد بن حسن الشمراني ومديري الإدارات وعدد من القيادات الأمنية بالمحافظة وبحضور نحو ألف طالب من المدارس المتوسطة والثانوية بالطائف، واستعرض ابن معمر أكبر وأضخم عرض طلابي قدمه الطلاب الذين يحملون البالونات ويرتدون "الفانيلات"، التي تحمل عبارات توعوية عن أضرار التدخين والمخدرات، كما تجول في الركن المعد من قبل إدارة مكافحة المخدرات بالحرس الوطني، وشاهد المركبة المعدة من قبل جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات، ثم انتقل إلى مقر الحفل الخطابي على مسرح النشاط الطلابي حيث بدئ بالسلام الملكي، ثم شاهد عرضاً مرئياً يبرز جهود الإدارة في توعية الطلاب بأضرار التدخين والمخدرات، فيما قدم مجموعة من طلاب مدرسة الفيصل الثانوية نشيدا جماعيا بعنوان "كلنا ضدها" ثم مسرحية بعنوان "الطريق إلى الموت" جسدها مجموعة من طلاب مجمع المعتصم بالله التعليمي، وفي ختام الحفل كرمت الإدارات والجهات المشاركة في الحفل.

الجدير ذكره أن البرنامج يستمر لمدة أسبوع يشتمل على العديد من البرامج والفعاليات التوعوية.

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