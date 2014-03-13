طب «الفيصل» تؤسس للتعاون مع «جورج واشنطن»

بحثت كلية الطب بجامعة الفيصل بالرياض "إحدى مشاريع مؤسسة الملك فيصل الخيرية" التأسيس للتعاون في المجالات العلمية والطبية والبحثية مع جامعة جورج واشنطن الأمريكية، وذلك خلال الزيارة التي قام بها وفد من "جورج واشنطن" إلى "الفيصل".

واستقبل الدكتور خالد بن مناع القطان أستاذ الجراحة، عميد كلية الطب في جامعة الفيصل، بحضور سمو الأميرة الدكتورة مها بنت مشاري آل سعود، المدير التنفيذي للعلاقات الدولية في "الفيصل"، وفد جامعة جورج واشنطن الزائر، برئاسة الدكتور جيفري أكمن، نائب رئيس الجامعة للشؤون الصحية وعميد كلية الطب. وبحث الجانبان إمكانية فتح قنوات بين الجامعتين في مجالات تدريب الأطباء السعوديين والقبول في الدراسات العليا والبحوث.

إلى ذلك ألقى الدكتور أكمن محاضرة عن التعليم الطبي في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 2014 وانعكاساته على التعليم الطبي الدولي، وذلك ضمن اللقاء الشهري لنادي التعليم الطبي في المملكة فرع الرياض. شارك في اللقاء عدد من الأساتذة والأطباء خريجي جامعة جورج واشنطن، وعدد من أعضاء هيئة التدريس من كليات الطب والعلوم الصحية في المملكة. كما حضره عدد من طلبة كليات الطب الذين ناقشوا مع الدكتور أكمن والوفد المرافق شروط قبول الطلبة الجدد في دراسة الطب بجامعة جورج واشنطن والقبول في الدراسات العليا، وقضاء فترة الامتياز بالجامعة.

وأعرب الدكتور جيفري أكمن والوفد المرافق عن امتنانهم باللقاء وأثنوا على مستوى طلبة كلية الطب في جامعة الفيصل وتطلعاتهم، وأشادوا بالمستوى العلمي والبحثي الراقي الذي وصلت إليه الجامعة.

وفي نهاية اللقاء شكر د. القطان وفد جامعة جورج واشنطن على مشاركتهم في اللقاء وأعرب عن أملهم أن يكون ذلك بادرة تعاون مشترك بين الجامعتين في المجالات العلمية والطبية والبحثية.