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محافظ رماح يستقبل أعضاء المجلس المحلي الجدد

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محافظ رماح يستقبل أعضاء المجلس المحلي الجدد محافظ رماح يستقبل أعضاء المجلس المحلي الجدد

    استقبل محافظ محافظة رماح اعضاء المجلس المحلي الجدد الذين صدر قرار تعيينهم من قبل أمير منطقة الرياض، وفي البداية رحب سعادته بالأعضاء كافة وقدم شكره لمن انتهى عمله في المحلي واشاد بقدرة الجميع على التعاون وأهمية مراعاة ثقة ولاة الامر في تعيين اعضاء المحلي وان يقدموا للمحافظة كل جهودهم وان يلتمسوا حاجات المواطنين فهم احد ابرز اصوات المواطن وان يكونوا فريقاً متعاوناً مع جميع القطاعات لما فيه مصلحة المحافظة، واعضاء المجلس المحلي هم: عبدالله نافل عبدالهادي السبيعي، عبدالله مصلح سحلي العتيبي، عبدالله فراج خنيفس السبيعي، فيصل مطلق شافي ابوثنين، مطلق محمد مفرح السهلي.

وفي الختام تمنى محافظ رماح للجميع دوام التوفيق وتطوير المحافظة.

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