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الصحة تتحرك لتطبيق البروتوكول الوطني لرعاية المسنين

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الصحة تتحرك لتطبيق البروتوكول الوطني لرعاية المسنين الصحة تتحرك لتطبيق البروتوكول الوطني لرعاية المسنين

    اختتمت في الرياض امس ورشة عمل لمنسقي برنامج رعاية صحة المسنين في المناطق والتي نظمتها الإدارة العامة لشؤون المراكز والبرامج الصحية بوزارة الصحة واستمرت لمدة يومين حيث تهدف الورشة إلى توزيع الأدوار وتحديد آلية تطبيق برنامج رعاية المسنين واستكمال تنفيذ الخطة التنفيذية للبرنامج ومتابعة تطبيقه في المناطق ومناقشة ما تم انجازه من الخطة خلال العام الماضي ومناقشة آلية تطبيق الخطة التنفيذية للعام الحالي 1435ه.

وأوضحت منسقة برنامج رعاية المسنين بوزارة الصحة الدكتورة ميسون العامود بأن هذه الورشة هي الأولى لهذا العام وسيتبعها عدد من الورش واللقاءات بمشيئة الله , مضيفة بأنها تستهدف منسقي برنامج رعاية المسنين في جميع المناطق والمحافظات.

وأشارت بأنه تم تدريب (1484)  متدربا خلال العام الماضي  منهم (680) طبيبا و(804) ممرضا , لافتة أن البرنامج قام بتدريب 4185 متدربا منذ عام 1431ه وذلك لتطبيق البروتوكول الوطني لرعاية المسنين وتقديم الخدمات الصحية الشاملة والمتكاملة لهم وتعزيز صحة المسنين والشيخ النشط اضافة الى نشر وتعميم البرنامج في جميع المراكز الرعاية الصحية الاولية في جميع المناطق.

وأبانت د. ميسون بأن تطبيق برنامج رعاية المسنين بدأ في شهر جمادى الأولى عام 1433ه في مراكز الرعاية الصحية الاولية بكافة المناطق والمحافظات الصحية والتي تم تأهيلها لتطبيق المرحلة الأولى من البرنامج حيث تم تجهيز هذه المراكز بمستلزمات تطبيق البرنامج من ملفات وسجلات رعاية صحية للمسنين والدليل الارشادي لرعاية المسنين بمراكز الرعاية الصحية الاولية ودليل اجراءات وعمل برنامج رعاية المسنين بالمراكز , حيث تم خلال الستة أشهر الأولى من تطبيق البرنامج إدراج عدد (7004) مسن ومسنة بالبرنامج  في كافة المراكز المؤهلة لتطبيق برنامج رعاية المسنين في كافة مناطق المملكة.

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