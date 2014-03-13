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بالفيديو .. ميدو: الفرق كانت لا تخشى الزمالك من قبلي

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بالفيديو .. ميدو: الفرق كانت لا تخشى الزمالك من قبلي بالفيديو .. ميدو: الفرق كانت لا تخشى الزمالك من قبلي

يرى أحمد حسام ميدو المدير الفني للزمالك أن فرق الدوري باتت تخشى مواجهة الفريق البيض وتدافع أمامه منذ قدومه.

وتعادل الزمالك مع تليفونات بني سويف بدون أهداف في مباراة مؤجلة من الجولة التاسة بالدوري الممتاز مساء الأربعاء.

وقال ميدو في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء "علينا ألا ننسى أن الفرق كانت لا تخشى الزمالك، وكانت تهاجمه على ملعبه".

وتابع "في السنوات الأخيرة كنا نفرح بالتعادل مع فرق منتصف الدوري وهي مسيطرة علينا ومهدرة أكثر من خمس فرص، حضرت هذا بنفسي ومع مدربين كبار بدون ذكر أسماء".

وأكمل "توليت المهمة منذ ست مباريات والآن شكل الفريق أفضل وننافس في بطولتين وكل الفرق تخشى مواجهتنا وتتكتل للدفاع أمامنا".

شاهد تصريحات ميدو بالكامل من هنا

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فيديو اليوم السابع

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