الأهلي يواجه الإنتاج في محاولة لاستعادة الهوية

يدخل الأهلي مباراته الأولى بالدور الثاني من بطولة الدوري المصري يوم الخميس إذ يستضيف فريق الإنتاج الحربي على استاد القاهرة في محاولة لاستعادة هويته المحلية.

ويسعى الفريق لاستعادة هوية البطل الغائبة عن الفريق محليا الفترة الماضية، إذ عاني حامل اللقب آخر 7 مواسم اكتملت من سوء النتائج في بطولة الدوري.

وخسر الأهلي 3 مباريات من آخر 5 له في الدوري، بعد أن تلقى هزائم من أندية المقاولون والداخلية والجونة بالإضافة لتعادل أمام الاتحاد السكندري وفوز وحيد على المحلة.

وكان الأهلي قد أنقذ موسمه الإفريقي يوم الأحد بعد أن تغلب على يانج أفريكانز 4-3 بضربات الجزاء في دور الـ32 من دوري الأبطال بعد أن تعادلا 1-1 بمجموع المباراتين.

ويبتعد فريق سموحة السكندري بصدارة المجموعة الأولى برصيد 25 نقطة وبفارق 9 نقاط كاملة عن الأهلي الذي له مباراة مؤجلة أمام المقاصة، ويسعى الأهلي لتضييق الفارق من خلال الفوز على الإنتاج الحربي.

ويستعيد محمد يوسف المدير الفني للأهلي خدمات صبري رحيل الظهير الأيسر فيما يبتعد سيد معوض صاحب الهدف في يانج أفريكانز ورامي ربيعة بسبب الإصابة بالإضافة لأحمد شكري لأسباب فنية.

- تاريخ مواجهات الفريقين يقف في صف الأهلي إذ تقابل الفريقان 8 مرات فاز الأهلي بـ5 مواجهات وتعادلا في 3، سجل الفريق الأحمر 13 هدف وتلقى 7 أهداف.

- مواجهة الدور الأول فاز بها الأهلي بهدفين نظيفين سجلهما عبد الله السعيد من ضربة جزاء وعمرو جمال هداف الفريق الأحمر.