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نقل مدير تموين مشتول السوق بالشرقية لتقاعسه فى اداء واجبه

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نقل مدير تموين مشتول السوق بالشرقية لتقاعسه فى اداء واجبه نقل مدير تموين مشتول السوق بالشرقية لتقاعسه فى اداء واجبه

 


> قرر الدكتور سعيد عبد العزيز محافظ الشرقية نقل أحمد ربيع مدير تموين مشتول السوق لتقاعسه في أداء واجبه وسوء حالة رغيف الخبز وارتفاع سعر أنبوبة البوتاجاز ، وكلف وكيل وزارة خلال اتصال تليفوني تشديد حملات مباحث التموين والرقابة التموينية بالمديرية على مركز مشتول السوق حيث تعددت شكاوى المواطنين من بيع الدقيق المدعم بالسوق السوداء ، فضلاً عن تحويل الخبز إلى علف للماشية على مرأى ومسمع من الموظف محمد عبد العزيز مدير الرقابة التموينية بإدارة تموين مشتول السوق .

كما قرر المحافظ مجازاة رئيس الوردية بمحطة كهرباء السعديين بمركز منيا القمح 5 أيام من راتبه بسبب أشعال النيران بالقمامة داخل المحطة .

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