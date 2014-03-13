نقل مدير تموين مشتول السوق بالشرقية لتقاعسه فى اداء واجبه



> قرر الدكتور سعيد عبد العزيز محافظ الشرقية نقل أحمد ربيع مدير تموين مشتول السوق لتقاعسه في أداء واجبه وسوء حالة رغيف الخبز وارتفاع سعر أنبوبة البوتاجاز ، وكلف وكيل وزارة التموين خلال اتصال تليفوني تشديد حملات مباحث التموين والرقابة التموينية بالمديرية على مركز مشتول السوق حيث تعددت شكاوى المواطنين من بيع الدقيق المدعم بالسوق السوداء ، فضلاً عن تحويل الخبز إلى علف للماشية على مرأى ومسمع من الموظف محمد عبد العزيز مدير الرقابة التموينية بإدارة تموين مشتول السوق .

كما قرر المحافظ مجازاة رئيس الوردية بمحطة كهرباء السعديين بمركز منيا القمح 5 أيام من راتبه بسبب أشعال النيران بالقمامة داخل المحطة .