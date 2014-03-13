شابي: تأهلنا رغم المعاناة

برشلونة، (إفي): أكد شابي هرنانديز نجم خط وسط برشلونة أن فريقه حقق المراد بالتأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا رغم اعترافه بالمعاناة امام مانشستر سيتي الإنجليزي.

وحقق البرسا انتصارا اليوم بملعبه كامب نو بهدفين لواحد في إياب دور الـ16 ، ليكرر فوزه في الذهاب على ملعب الاتحاد بهدفين دون رد، ويتأهل لدور الثمانية بنتيجة إجمالية 4-1.

وأوضح شابي في تصريحات عقب انتهاء القمة "شعرنا بالمعاناة في بعض الفترات، كان امامنا خصم صعب، هذه هي التشامبيونز، سيطرنا على المباراة وحققنا هدفنا".

ورفض شابي التعليق على وجود دعم من اللاعبين للمدرب الأرجنتيني تاتا مارتينو بعد انتشار شائعات حول رحيله، مكتفيا بالقول "ليس من الضروري التحدث عن هذا الأمر".

كما شدد على أن زميله الأرجنتيني ليونيل ميسي يبقى عنصرا حاسما للفريق كالمعتاد بعد أن افتتح التسجيل اليوم.

وشكر شابي جماهير البرسا بسبب تشجيعها الرائع للفريق اليوم رغم كبوة الخسارة الاخيرة في الليجا امام بلد الوليد.