غرور ياسمين رئيس في افتتاح فيلمها

بعد النجاح الكبير الذي حققه فيلم "فتاة المصنع"، أثناء عرضه في مهرجان دبي السينمائي، بدأ عرضه في الدور المصرية. وبهذه المناسبة، أقامت شركة "ماد سوليوشنز" عرضاً خاصّاً بالصحافيين والنّقاد لمشاهدة الفيلم في سينما "نايل سيتي"، حضرته بطلة العمل ياسيمين رئيس، إلى جانب مخرجه محمد خان.

وبعد انتهاء العرض، حرص الصحافيين على تهنئة ياسمين بالعمل، إلا أنهم فوجئوا بها وهي تتعامل معهم بتعالٍ غريب، كان كفيلاً بلفت أنظار كلّ الصحافيين الذين حضروا العرض، إذ كانت ياسمين تكتفي بالإيماءات للردّ على من يحدّثها، ثم تبدي امتعاضاً غير مفهوم على وجهها، إلى درجة أن أحدهم علّق على تصرّفاتها بالقول: "يبدو على ياسمين أنها لا تتمكّن من الاستيقاظ مبكراً، لذا هي تتصرّف بهذه الطريقة"، بالرغم من أن العرض أقيم عند الواحدة ظهراً.

وفي الوقت نفسه، حرصت ياسمين على التقاط صور لتدافع الصحافيين والمصوّرين عليها، ثمّ نشرتها على صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك"، بالإضافة إلى بعض المجلاّت التي تتعامل معها على حدّ قولها، بعدما سألها أحدهم عن سبب التقاطها لهذه الصورة.

وحضر العرض الخاصّ الإعلاميتان دينا عبد الرحمن ولميس الحديدي، في حين غاب زوج ياسمين هادي الباجوري عن العرض.

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