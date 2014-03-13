محامي زينة: الزواج تمّ عرفياً وعزّ يتهرب من النيابة ونسي مواجهة ربه!

لماذا تتهرب من تحقيقات النيابة؟ ألم تقل إنك تحترم القضاء! لماذا لا تعترف بابنيك وترفض إجراء تحليل البصمة الوراثية؟

بتلك الأسئلة وأخرى، بدأ وكيل الفنانة زينة المحامي عصام قنديل حديثه، فأشار إلى أنه يثق تمام الثقة في أنّ طفلي زينة هما من صلب أحمد عزّ، وأوضح أنّ الأدلة التي قدّمها للنيابة لا تزيد عن عشرة في المائة فقط ممّا يملك.

وفجّر قنديل مفاجأة، موضحاً أن الزواج بين الاثنين تمّ بعقد زواج عرفيّ تحريريّ، لا شفهيّ، وأنه سيتقدّم بباقي الأدلة على عدّة دفعات، لا دفعة واحدة.

وأكّد وكيل زينة أنّها تبرّر زواجها بهذا الشكل من عزّ إلى أنّ هذا الأخير كان يتعلّل بمرض والده من جانب، وبانشغالاته من جانب آخر.

ووجّه قنديل رسالة إلى عزّ قائلاً: "ألم تنسَ أنك ستواجه الله سبحانه وتعالى وتواجه أصدقاءك وزملاءك وجمهورك؟".

وأوضح قنديل أنّ عزّ أرسل إليه منذ شهرين شخصاً ممّن يثق بهم، من أجل إبداء استعداد عزّ لإجراء تحليل الـ"دي إن إيه"، في مقابل مطالبته زينة بإجراء بعض التحاليل، وهو ما فعلته. لكن عزّ تهرّب بعد ظهور نتيجة التحليل.

وعن اتهام عزّ لزينة بتزوير الأوراق الرسمية التي تقدّمت بها، قال قنديل إن كنّا زوّرنا فليثبت عزّ ذلك.

وأنهى عصام قنديل كلامه بالقول: "ثقتنا في الله سبحانه وتعالى أن يظهر حق الطفلين. لكن على عزّ أن يخضع لاستدعاء النيابة، لأنه دائم التهرّب وكأنّ الموضوع لا يشغله".

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"