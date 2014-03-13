سيف اليزل: الجماعات الإرهابية تحاول اغتيال السيسى لتعطيل خارطة الطريق

قال اللواء سامح سيف اليزل، الخبير الأمنى والإستراتيجى إن مخطط اغتيال المشير عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع وعدد من قيادات الجيش، جاء في إطار محاولات الجماعات الإرهابية المدعومة من الخارج لإفشال المسار الديمقراطى، وتعطيل خارطة الطريق.

وأضاف ”اليزل”، خلال حواره مع الإعلامى محمود الوروارى ببرنامج الحدث المصرى المُذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء الأربعاء، أن مصر تعلم جيدًا بمثل هذه المخططات، مؤكدًا أن أجهزة الدولة قادرة على إحباط كافة تلك المخططات التى تسهدف الأمن القومى للبلاد.

وأوضح أن الأجهزة الأمنية تعمل بشكل جاد، للرد على محاولات زعزعة الأمن والاستقرار فى مصر.