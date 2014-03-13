حبيب: “الإخوان” تُدار حاليا بوجوه غير معروفة

قال الدكتور محمد حبيب نائب مرشد الإخوان السابق أن محمود عزت المرشد الحالى لجماعة الاخوان كان يتخذ قرارات دون الرجوع إلى مكتب الشورى بل إن هناك بعضا من قرارت عزت كانت تخالف ما اتفق عليه مجلس الشورى وكان يتم تنفيذها.

وأضاف حبيب خلال لقائه ببرنامج 25/30 مع الإعلامي إبراهيم عيسى على قناة أون تى في أن الجماعة أصدرت بيانا عن اعتصام المحلة في 2008 تتبرأ فيه من الاعتصام وتؤكد عدم اشتراكها في أي من تلك الأعمال واكتشفنا بعد ذلك أن محمود عزت وجمعة أمين هما من وراء هذا البيان.

وأكد أن إيران تتوافق مصالحها مع الاخوان وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية، موضحا أن مسئول الماليات كان خيرت الشاطر ثم محمود عزت ثم وجوه غير معروفة وأن تمويل الجماعة يأتي من اشتراكات الأعضاء والموجودين في الخليج وأوروبا.