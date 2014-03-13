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200 فرصة عمل جديدة توفرها كلية التربية بالوادى الجديد

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200 فرصة عمل جديدة توفرها كلية التربية بالوادى الجديد 200 فرصة عمل جديدة توفرها كلية التربية بالوادى الجديد

قال الدكتور القذافي خلف مسئول الإعلام بكلية التربية بمدينة الخارجة بالوادي الجديد إن كلية التربية بمدينة الخارجة والتابعة لجامعة أسيوط أعلنت اليوم عن توافر 200 فرصة عمل جديدة بالكلية .

و أكد خلف أن فرص العمل متمثلة في 2 طبيب بيطرى و2 مهندس زراعى و10 محاسب ، 10 أخصائى شئون عاملين ، 10 أخصائى وثائق معلومات، 10 باحث شئون تعليم ، 8 أخصائى وسائل تعليمية ، 4 أخصائى علاقات ، 10 أخصائى أمن ، 10 أخصائى تشغيل حاسبات ، مهندس معمار ، 2 مهندس إنشاء ، مهندس كهرباء ، مهندس ميكانيا ، 8 أخصائى إشراف ، 2 أخصائى إشراف ، 3 أحصائى اجتماعى ، 2 أخصائى رياضى ، 10 أخصائى معمل ، 5 صراف ، 5 معاون مبنى ، 5 كاتب سكرتارية ، 25 معاون خدمة ومهنية .

وأكد خلف أن هذه الوظائف تخص الموظغفين الراغبين فى النقل من الجهات الإدارية الأخري علي أن يخضع الموظف لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 لعاملين بالدولة.

وأضاف أنه يتم تسليم الطلبات باليد لمكتب عميد كلية التربية بمدينة الخارجة اعتبارًا من ولمدة شهر ولن يتم قبول أي طلبات عن طريق البريد .

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