أبو الغار: منصور أبدى إستياءه من الهجوم على تحصين “لجنة الانتخابات الرئاسية”

قال الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، أن المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية، أبدى إستياءه من الهجوم الذي شنه البعض عليه، بسبب تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية.

وتابع : «الرئيس ده مؤدب وذوق جدًا، لكن أول مرة أشوفه متعصب، وحاسس بإحساس مش كويس»، على حد تعبيره.

وأضاف «أبو الغار»، في تصريحات لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يُعرض على فضائية «إم بي سي مصر»، اليوم الأربعاء، أنه إجتمع بالأمس مع الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه الدستوري، ونقل وجهة نظره للرئيس اليوم، قائلًا: «شرحت له أسباب اعتراضي، واعتراض نور فرحات على التحصين، وأنه مخالف لنص المادة “97″ من الدستور التي تنص على حظر تحصين قرارات أي جهة إدارية».

وأشار إلى أن الرئيس رد عليه بأن هناك بالفعل نص دستوري ينص على حظر تحصين قرارات أي جهة إدارية، لكن هذا النص يتم تطبيقه في المستقبل وليس في المرحلة الانتقالية، موضحا: «قال لنا إن هناك بابا للأحكام الانتقالية في الدستور، وهو ما يتم تطبيقه على المرحلة الحالية»، على حد قوله.