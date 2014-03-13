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رئيس البنك الأهلى و”مميش” يبحثان مخطط مشروع تنمية محور القناة وتمويله

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رئيس البنك الأهلى و”مميش” يبحثان مخطط مشروع تنمية محور القناة وتمويله رئيس البنك الأهلى و”مميش” يبحثان مخطط مشروع تنمية محور القناة وتمويله

أستقبل الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس هشام عكاشة رئيس مجلس أدارة البنك الأهلى ووفد مرافق له ضم محمود منتصر وشريف علوى نائبيه وأحمد فراح مدير عام منطقة القناة وسيناء والبحر الأحمر بالبنك ونائبه عبد الله الشبراوى  .

تناول الاجتماع أستعراض مخطط مشروع تنمية محور القناة والجدول الزمنى المقرر لتنفيذه، وقدم الفريق مميش شرحًا عن مشروعى النفق أسفل قناة السويس المقرر أقامتهما ومقترحات المشروعات التى سيتضمنها المشروع بمنطقة القناة وسيناء .

وأبدى هشام عكاشة أستعداد البنك الاهلى بأعتباره البنك المصرى العريق لتمويل أى مشروعات فى جميع المراحل الخاصة بالمشروع  وفى نهاية اللقاء أبدى رئيس البنك تفاؤله بمشروع تنمية قناة السويس ، واصفًا أياه بأنه المشروع الأهم فى تاريخ المرحلة المقبلة والذى يتيح مئات الألاف من فرص العمل حين أكتماله .

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