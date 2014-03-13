بالفيديو - برشلونة أمام سيتي.. الدولي غير الدوري

برغم الترنح الذي عاشه برشلونة في الدوري الإسباني، إلا أنه قدم مباراة جيدة تأهل بها على حساب مانشستر سيتي إلى دور الثمانية من أبطال أوروبا، بالفوز على ضيفه الإنجليزي 2-1.

برشلونة فاز ذهابا على سيتي في إنجلترا بهدفين نظيفين، وفي الإياب تقدم بهدف سجله ليونيل ميسي في الدقيقة 67.

وجاء فوز برشلونة بعرض خططي جيد للفريق، وإذ كان البلوجرانا قريبا أيضا من تسجيل أكثر من هدف.

واكتفى سيتي بهدف في الدقيقة 89 من لعبة ثابتة، ولم يسعف الوقت رجال المدرب مانويل بيللجريني لصنع ما هو أكثر.

والأصح أن نقول إن برشلونة هو الذي لم يمنح سيتي فرصة لفعل ما هو أكثر، إذ سجل دانيل ألفيش الهدف الثاني للبلوجرانا في الدقيقة 90.

وبذلك ينضم برشلونة لباريس سان جيرمان وأتليتكو وبايرن ميونيخ في قائمة من تأكد ترشحهم لربع نهائي البطولة التي يحمل لقبها العملاق البافاري.

ميسي

لعب جيراردو مارتينو المدير الفني لبرشلونة بأندريس إنيستا كمهاجم مع ليونيل ميسي ونيمار، وخلفهم الثلاثي سيسك فابريجاس وشابي هرنانديز وسيرخيو بوسكتس.

الثلاثي ميسي ونيمار وإنيستا أحال حياة دفاع سيتي جحيما بسبب النجاح الذي يقترب من 100% في الاحتفاظ بالكرة تحت الضغط.

سجل نيمار هدفا من عرضية يسارية وصلته بعد كرة طولية رائعة من سيسك، لكن الحكم احتسب الكرة تسللا، وأوضحت الكاميرات أن قرار الحكم لم يكن صائبا.

وأبعد جو هارت عددا من تصويبات ميسي الذي استعاد كثيرا من فاعليته وقدراته الفنية غير العادية.

في المقابل، لعب سيتي بسيرخيو أجويرو كرأس حربة وحيد، وجلس ألفارو نجريدو على مقاعد البدلاء.

هجمات سيتي افتقرت للدقة، فكلما بدأ يايا توريه لعبة متقنة وكلما وصلت الكرة لجيمس ميلنر تعطلت.

ميسي

في الشوط الثاني خرج أجويرو العائد من الإصابة، ودخل إدين دزيكو.

كاد دزيكو أن يسجل لسيتي من ضربة رأس متقنة، لكن فيكتور فالديز تألق في رد الكرة.

بعد تلك اللقطة، سجل ميسي الهدف سريعا لبرشلونة من تمريرة رائعة تسلمها بعدما مرت من جولين ليسكوت مدافع سيتي، ووضعها ببرودة دم غير عادية.

وكاد ميسي أن يسجل الثاني أو الثالث بتصويبات من كل الزوايا، لكن جو هارت حال دون ذلك.

وزاد الطين بلة أن خرج بابلو زاباليتا مطرودا من جانب مانشستر سيتي بسبب اعتراض غير لائق على الحكم.

سيتي حصل على فرصة للعودة للمباراة في الدقائق الأخيرة بعدما سجل هدفا من كرة ثابتة، لكنه لم يستغلها.

ولم يرغب برشلونة في إنهاء اللقاء دون فوز، فسجل داني ألفيش هدفا ثانيا للبلوجرانا من داخل منطقة الجزاء.

وتأهل برشلونة للمرة السابعة على التوالي لدور الثمانية، وهو رقم قياسي يشاركه فيه مانشستر يونايتد.

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