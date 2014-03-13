بالفيديو - أسلحة سان جيرمان تقتل ليفركوزن

باريس، (إفي): تأهل باريس سان جيرمان الفرنسي إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عقب الفوز في إياب ثمن النهائي على باير ليفركوزن الألماني بنتيجة 2-1 بملعب حديقة الأمراء.

تسيد باريس سان جيرمان المباراة بأقل مجهود، حيث كان يعتمد على نتيجة لقاء الذهاب التي حققها خارج الديار بالفوز برباعية نظيفة.

ولعب سان جيرمان بكامل أسلحته، إذ قاد الهجوم الثلاثي إزكويل لافيتزي وإديسون كافاني وزلاتان إبراهيموفيتش.

بادر الضيوف بالتسجيل في الدقيقة 6 عقب هجمة مرتدة تم تنفيذها بصورة منظمة انتهت بعرضية ارتقى لها الجناح سيدني سام ليضعها برأسه في المرمى.

لم يتأخر رد باريس سان جيرمان كثيرا حيث جاء في الدقيقة 13 عن طريق المدافع البرازيلي ماركينيوس الذي حول ركنية برأسه إلى داخل مرمى ليفركوزن.

ومنعت العارضة السويدي زلاتان ابراهيموفيتش من تسجيل هدف التقدم عقب تلقيه الكرة من إدينسون كافاني على حدود منطقة الجزاء حيث حاول اسقاطها من فوق الحارس بيرند لينو استغلالا لتقدمه ولكنها ارتطمت بالعارضة.

واحتسبت ركلة جزاء لصالح النادي الألماني في الدقيقة 26 عقب عرقلة واضحة من كريستوف جاليت لسيمون رولفيس ليحصل الأول على بطاقة صفراء، ثم تقدم رولفيس لتسديدها، إلا أن الحارس الإيطالي سالفاتوري سيريجو تمكن من ابعادها لركنية.

ونجح باريس سان جيرمان في التقدم في الدقيقة 54 عن طريق الأرجنتيني إزكييل لافيتزي بعد أن استغل تمريرة عرضية ماكرة من لوكاس ديني ليسكنها الشباك.

وتعرض لاعب باير ليفركوزن، إيمري كان للطرد في الدقيقة 68 عقب حصوله على الانذار الثاني إثر تدخل عنيف مع أحد لاعبي الخصم ليكمل المباراة بعشرة لاعبين حتى نهايتها.

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