تنس - راونيتش يطيح بموراي في مفاجأة جديدة ببطولة إنديان ويلز

مدريد، (إفي): أطاح الكندي ميلوس راونيتش، المصنف 11 عالميا بين لاعبي التنس المحترفين بالبريطاني آندي موراي في ثمن نهائي بطولة إنديان ويلز، في مفاجأة جديدة تشهدها أولى بطولات الأساتذة لهذا الموسم.

وتمكن راونيتش من التغلب على موراي، المصنف السادس عالميا، بمجموعتين مقابل واحدة، بواقع 4-6 و7-5 و6-3 في مباراة استغرقت ساعتين وثماني دقائق.

ويواجه موراي صعوبة في استعادة مستواه الذي سمح له بالفوز بالميدالية الذهبية لأولمبياد لندن 2012 وأمريكا المفتوحة وويمبلدون العامين الماضيين على الترتيب، وذلك بعد العملية الجراحية التي خضع لها في الظهر نهاية الموسم الماضي.

فقد خرج من ربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة هذا الموسم على يد السويسري روجيه فيدرير، بعد أن ودع بطولة أبو ظبي من الدور نفسه، ولكن أمام الفرنسي جو ويلفريد تسونجا، وأخيرا خسر أمام البلغاري جريجور ديمتروف في نهائي بطولة أكابولكو التي أقيمت بالمكسيك.

وينضم موراي إلى قائمة النجوم الذين ودعوا البطولة، وأبرزهم الإسباني رافايل نادال، المصنف الأول عالميا وحامل اللقب، الذي خرج من ثالث أدوارها على يد الأوكراني ألكسندر دولجوبولوف، الذي يواجه راونيتش بعد فوزه على الإيطالي فابيو فونيني بنتيجة 6-2 و6-4.

كما خرج التشيكي توماس بيرديتش، المصنف الخامس عالميا، في مباراته الافتتاحية بالبطولة على يد الإسباني روبرتو باوتيستا أجوت بمجموعتين مقابل واحدة، بواقع 6-4 و2-6 و4-6.

وطالت المفاجآت أيضا منافسات السيدات، حيث خرجت البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا المصنفة الرابعة عالميا في مباراتها الافتتاحية على يد الأمريكية لورين ديفيس بمجموعتين نظيفتين 6-0 و7-6.

كما ودعت الألمانية أنجليكه كيربر، المصنفة السادسة عالميا، البطولة من الدور ذاته بعد خسارتها أمام الإسبانية ماريا تيريزا تورو فلور.

ومن الدور الثالث، خرجت الإيطالية سارا إراني، المصنفة العاشرة عالميا أمام الكندية أوجيني بوشار، والحسناء الروسية ماريا شارابوفا، المصنفة الخامسة عالميا أمام الإيطالية كاميلا جيورجي.