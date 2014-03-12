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النائب السابق للمرشد: “مرسي” كان لايتكلم إلا إذا سمح له “محمود عزت ” بذلك

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النائب السابق للمرشد: “مرسي” كان لايتكلم إلا إذا سمح له “محمود عزت ” بذلك النائب السابق للمرشد: “مرسي” كان لايتكلم إلا إذا سمح له “محمود عزت ” بذلك

قال محمد حبيب نائب مرشد عام جماعة الاخوان السابق إن الأداء البيروقراطي داخل الجماعة يوحي أنهم دولة داخل الدولة، لافتا إلي أن الجماعة بهذا الاتساع والتعدد في الأنشطة اقتصرت في شخصين فقط هما محمود عزت المرشد الحالي وخيرت الشاطر نائب المرشد.

وأضاف حبيب خلال برنامج “25 _30″ الذي يقدمه الاعلامي إبراهيم عيسي علي قناة “أون تي في” أن أبو الفتوح طلب منه حضور أول اجتماع لمجلس شوري الجماعة بعد 16 عاما، مؤكدا أن ليس هناك من يفكر في الاخوان.

وأوضح حبيب أن الرئيس المعزول محمد مرسي كان لايتكلم إلا اذا نظر في محمود عزت فإذا رأي تأييد مضي في حديثه وإذا وجد غير ذلك سكت  وكأنه لايتحدث إلا اذا سمح له عزت ، لافتا أن عزت هو من يدير الجماعة الأن من موقعه بالخارج.

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