ضبط 2 من الإخوان ببورسعيد أحدهم مطلوب في الاعتداء على قسم العرب

تمكن أمن بورسعيد من ضبط اثنين من عناصر الإخوان أحدهما مطلوب في قضية الاعتداء على قسم العرب ببورسعيد.

وتجمع مجموعة من أنصار الإخوان أمام باب 1 جمركي مرددين الهتافات ضد القوات المسلحة ووزارة الداخلية ، وبمخالفة المتجمعين القانون 107 لسنة 2013 الخاص بتنظيم الإجتماعات العامة والتظاهرات السلمية تم الدفع بالقوات الأمنية لمكان التجمع.

وتم ضبط كلاً من ” مصطفى بكر الحوتالمطلوب ضبطه فى التعدى على قسم شرطة العرب ، السيد نصر الله أحمد” ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية و يالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسهما.