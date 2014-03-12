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رسميا.. الويفا يحقق مع بايرن بسبب لافتة ' أوزيل المثلي '

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رسميا.. الويفا يحقق مع بايرن بسبب لافتة ' أوزيل المثلي ' رسميا.. الويفا يحقق مع بايرن بسبب لافتة ' أوزيل المثلي '

مدريد، (إفي): فتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) تحقيقا اليوم حول قيام مشجعي فريق بايرن ميونخي الألماني برفع لافتة مسيئة ضد ميسوت أوزيل لاعب أرسنال الإنجليزي.

حدث ذلك خلال مباراة ليلة الثلاثاء بإياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب أليانز أرينا.

ووجهت اتهامات لمشجعي بايرن بـ"رهاب المثلية"، حيث شملت اللافتة صورة كاريكاترية تحمل إيحاءا جنسيا، ظهر فيها أوزيل عاري من الجزء الأسفل بدون بنطال، ومن خلفه "مدفع" شعار فريق أرسنال، مع بروز كلمة "Gay" أو "مثلي".

ومن المنتظر أن تناقش لجنة التأديب والمراقبة بالويفا تلك الواقعة في اجتماعها يوم 20 من الشهر الجاري.

وتأهل بايرن، حامل لقب دوري الأبطال، الى ربع النهائي بنتيجة إجمالية 3-1 ، حيث فاز 2-0 في ملعب الإمارات بلندن، وتعادل بالأمس 1-1 في ميونيخ.

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