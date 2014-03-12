بيبي: دفاع بايرن ميونيخ مكشوف

يرى بيبي قلب دفاع ريال مدريد الإسباني أن بايرن ميونيخ به ثغرات دفاعية واضحة، بعكس ما يتردد عن كونه فريق متكامل.

ريال مدريد وبايرن ميونيخ يتنافسان مع 6 أندية أخرى على لقب دوري أبطال أوروبا.

وصحيفة ماركا الإسبانية أجرت استطلاعا للرأي عن أقوى فريقين حاليا في أوروبا، وجاءت الإجابة بأن ريال مدريد وبايرن ميونيخ هما فرسا الرهان في نهائي دوري الأبطال.

وعقب بيبي عن قوة بايرن ميونيخ "يقدمون عملا كبيرا، ويبدو أنهم يتطورن دوما".

ثم استدرك في تصريحات لصحيفة أوندا سيرو "لكن دفاعهم به مساحات كبيرة مكشوفة خلف الخط الخلفي".

وأتم "إنهم فريق مميز، لكنهم ليسوا متكاملين".