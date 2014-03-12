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حارس التليفونات: الحمد لله أن دومينيك لم يسقط أرضا

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حارس التليفونات: الحمد لله أن دومينيك لم يسقط أرضا حارس التليفونات: الحمد لله أن دومينيك لم يسقط أرضا

أكد أحمد مسعود حارس تليفونات بني سويف أن دومينيك دا سيلفا مهاجم الزمالك كان سيحصل على ضربة جزاء لو كان سقط أرضا بعد احتكاكه به إلا أن اللاعب الموريتاني لم يفعل لتمر الكرة بسلام.

وقال مسعود لقناة سي بي سي "لم نخشى الزمالك فمن يخاف لن يستطيع فعل شيء، كانت مباراة عادية مثل أي مباراة والحمد لله أننا خرجنا بنقطة".

وأضاف "كرة دومينيك كانت ضربة جزاء لو كان سقط المهاجم الموريتاني إلا أنه لم يفعل الحمد لله".

وتألق أحمد مسعود حارس التليفونات في مباراة فريقه أمام الزمالك في المباراة المؤجلة من الأسبوع التاسع والتي انتهت بالتعادل السلبي.

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