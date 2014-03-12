فصل صيدلانية “تعسفيا” ببني سويف لمحاولتها كشف فساد الادارة الصحية بالواسطي

اتهمت الصيدلانية مروى عبد الله الوكيل مديرالادارة الصحية بالواسطى وآخرين بمحافظة بني سويف بفصلها تعسفيا بعد مزاولتها للمهنة لمدة 3 أعوام -بمنعها من دخول عملها–ولم تلاق دعما من الجهات المعنية المسئولة.

وقالت إن مدير الادارة الصحية بالواسطي حرمها من حقوقها في الاجازات الاعتيادية والعارضة وقام بنقلها تعسفيا بشكل متكرر دون تحقيق وتأخيرمستحقاتها المادية والخصم في أحيان كثيرة.

> وأضافت: قام مدير الادارة الصحيةبالواسطى أحمد “ع. ش” باتخاذ اجراء تعسفي باطل عمدى وتحريض الموظفين ضدى مراراوتكرارا بالسب والقذف المهين ضدى لمجرد انى تظلمت مما يحدث وحاولت كشف الفساد بالادارة الصحية ومستشفى الواسطى.

وحملت نقابة الصيادلة العامة المسئولية كاملة لتخاذلها في الدفاع عنها والمطالبة بحقها ، لافتة إلي أن مجلس النقابة والنقيب مشغولين بمصالحهم الشخصية ، مشيرة إلي الفساد الذي استشري في جسد نقابة الصيادلة ووقائع الفساد التي كشفتها تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات فضلا عن العلاقة الوطيدة بين أعضاء المجلس وجماعة الاخوان، موضحة أنها طالبت بحقها وطرقت جميع الأبواب لكن لا مجيب في ظل مجلس نقابة متراخي ومسئولين يضربون بالقانون والقيم عرض الحائط.

وطالبت النقابة مراراوتكرارا بمساعدتها صحيا وعلاجيا وكذلك دعمها قانونيا فى امورها المعلقة بالنيابة العامة والادارية والشرطة لاسترداد حقوقها نظرا لظروفها الصحية والمادية السيئة دون اى تجاوب منهم على الاطلاق لافتة إلي أن هناك تقارير طبية تثبت ذلك.