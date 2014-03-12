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اتحاد جدة يحبط هدف جيان ويحول تأخره لفوز على العين

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اتحاد جدة يحبط هدف جيان ويحول تأخره لفوز على العين اتحاد جدة يحبط هدف جيان ويحول تأخره لفوز على العين

قاد مختار فلاتة مهاجم اتحاد جدة الشاب فريقه لتحقيق فوز مثير على ضيفه العين الإماراتي بهدفين مقابل هدف في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

واستطاع اتحاد جدة أن يحول تأخره بهدف سجله الغاني أسامواه جيان في الشوط الأول لانتصار هو الأول له في البطولة.

وتقدم أسامواه جيان في الدقيقة 38 من عمر الشوط الأول قبل أن يهدر مختار فلاتة ضربة جزاء في الدقيقة 45 لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف، وفي الشوط الثاني استطاع مختار فلاتة أن يدرك التعادل بالدقيقة 68.

وبعدها بـ8 دقائق فقط أضاف حمد المنتشري الهدف الثاني لاتحاد جدة ولم يستطع العين تعديل النتيجة على الرغم من إشراك مدربه فلوريس لعمر عبد الرحمن صانع ألعاب الفريق.

بتلك النتيجة يحصد العين أول 3 نقاط له في البطولة احتل بهم المركز الثالث خلف العين بفارق الأهداف وتركتور ساي تبريز الإيراني المتصدر برصيد أربعة نقاط.

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