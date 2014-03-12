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رانيا يحى تحتفل بتوقيع كتاب “موسيقى أفلام يوسف شاهين” بجمعية نقاد السينما السبت

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رانيا يحى تحتفل بتوقيع كتاب “موسيقى أفلام يوسف شاهين” بجمعية نقاد السينما السبت رانيا يحى تحتفل بتوقيع كتاب “موسيقى أفلام يوسف شاهين” بجمعية نقاد السينما السبت

تحتفل رانيا يحى بتوقيع كتابها” موسيقى أفلام يوسف شاهين” بالجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما ، وذلك في السادسة مساء السبت القادم بمقر الجمعية 9 ش عرابي التوفيقية .

ويدير الندوة الناقد السينمائى ياقوت الديب، ويحضرها جابى وماريا خورى من عائلة شاهين ،ومسئولى الإنتاج حاليًا فى شركة أفلام العالمية، كما وجهت الجمعية الدعوة لعدد كبير من الفنانين منهم محمود حميدة ،عزت العلايلى ،نور الشريف ،المخرج خالد يوسف، وكل من الموسيقيين الدكتور جمال سلامة والفنان عمر خيرت .

وصدر الكتاب صدر عن سلسلة آفاق السينما التي يترأس تحريرها الدكتور وليد سيف والتي تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة .

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