أخبار عاجلة

محافظة الدقهلية تبدأ إعادة ترسيم الحدود مع دمياط -
محامي «قاضي الحشيش»: الإعلام سبب حصول موكلي على حكم بالمؤيد -
محافظ دمياط يجتمع بأصحاب المقاهي لبحث قرار «إغلاقها» -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

“ماجدة خير الله” تنتقد رفض وزيرة الإعلام عرض فيلم”نوح‎

Google+ Print
“ماجدة خير الله” تنتقد رفض وزيرة الإعلام عرض فيلم”نوح‎ “ماجدة خير الله” تنتقد رفض وزيرة الإعلام عرض فيلم”نوح‎

إنتقدت الناقدة ماجدة خير الله موقف وزيرة الاعلام  الدكتورة درية شرف الدين الرافض لعرض  فيلم “نوح”،وتأكيدها على ذلك لشيخ الازهر، موضحة إن هذا ليس من حقها، لإنها لم تعد رئيسا لجهاز الرقابة على المصنفات الفنية،ولا سلطة لها عليها.

وعبر صفحتها على موقع “فيس بوك” كتبت خير الله : “الدكتور دريه شرف الدين إ ختلط عليها الأمر ، والسنين دخلت فى بعض ، وإتصرفت وكإنها لازالت مديره الرقابه على المصنفات الفنيه !!”.

وأضافت : “يادكتوره الكلام ده كان من خمستاشر سنه، دلوقت انتى وزيره إعلام ومالكيش علاقه بقبول أو رفض عرض الافلام بالسينما! يعنى ما كنش فيه أى داعى ،أنك تكلمى شيخ الازهر عشان تؤكدى ليه انك موافقه على منع فيلم نوح من العرض السينمائى ! “.

 وتابعت : “أولا محدش خد رأيك !، ثانيا  ده مش دور وزير الاعلام ،ثالثاهذا نوع من المزايده لان الفيلم مش حا يتعرض على قنوات التليفزون المصرى ،رابعًا وده الاهم ،الناس حا تشوف الفيلم غصب عن عين التخين فيكوا ،وحايبقوا شكلكوا بايخ قوى”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا