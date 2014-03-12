“ماجدة خير الله” تنتقد رفض وزيرة الإعلام عرض فيلم”نوح‎

إنتقدت الناقدة ماجدة خير الله موقف وزيرة الاعلام الدكتورة درية شرف الدين الرافض لعرض فيلم “نوح”،وتأكيدها على ذلك لشيخ الازهر، موضحة إن هذا ليس من حقها، لإنها لم تعد رئيسا لجهاز الرقابة على المصنفات الفنية،ولا سلطة لها عليها.

وعبر صفحتها على موقع “فيس بوك” كتبت خير الله : “الدكتور دريه شرف الدين إ ختلط عليها الأمر ، والسنين دخلت فى بعض ، وإتصرفت وكإنها لازالت مديره الرقابه على المصنفات الفنيه !!”.

وأضافت : “يادكتوره الكلام ده كان من خمستاشر سنه، دلوقت انتى وزيره إعلام ومالكيش علاقه بقبول أو رفض عرض الافلام بالسينما! يعنى ما كنش فيه أى داعى ،أنك تكلمى شيخ الازهر عشان تؤكدى ليه انك موافقه على منع فيلم نوح من العرض السينمائى ! “.

وتابعت : “أولا محدش خد رأيك !، ثانيا ده مش دور وزير الاعلام ،ثالثاهذا نوع من المزايده لان الفيلم مش حا يتعرض على قنوات التليفزون المصرى ،رابعًا وده الاهم ،الناس حا تشوف الفيلم غصب عن عين التخين فيكوا ،وحايبقوا شكلكوا بايخ قوى”.