تحديثات جديدة لـ”واتس آب” على أندرويد

أعلن القائمون علي واتس آب ، عن تحديث جديد له شمل تعديل إجراءات الخصوصية وحماية المعلومات وإمكانية تسديد رسوم إشتراك الأخرين وذلك لنسخته المثبتة على هواتف أندرويد.

يقدم تحديث واتس آب الجديد بعض الخيارات المتعددة من إخفاء للتنبيهات والصور الشخصية والحالة التي يكتبها المستخدم عبر وسائل جديدة لحماية الخصوصية، والموجودة في إعدادات التطبيق، وذلك من خلال تحميل التحديث من متجر جوجل بلاي للأجهزة العاملة على أندرويد.

شملت التحديثات الجديدة أيضا وجود أيقونة للكاميرا لالتقاط صور سريعة ومشاركتها مع الأصدقاء بشكل أسرع، بالإضافة إلى زيادة سعة ذاكرة الرسائل المتبادلة بين المستخدمين، وخيار جديد لعرض الرسائل التي لم تتم قراءتها من خلال التطبيق المصغر الموجود على الشاشة الرئيسية.

يذكر أن واتس آب – المباع مؤخرا لموقع فيسبوك – والمتوفر على أنظمة أندرويد وiOS وويندوز فون هو تطبيق مجاني لأول اثنى عشر شهرا، ولكن لاستمرار الاستفادة من خدمات التطبيق يتطلب دفع دولار واحد مقابل مد الخدمة لفترة أخرى، وربما ستكون خدمة تسديد رسوم إشتراك الأخرين من أكثر المزايا التي ستساعد على استمرار التطبيق مع تحديثاته المستمرة.

BBC