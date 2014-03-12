مديرية أمن الإسكندرية تشن حملة أمنية مكبرة لإزالة التعديات بالمندرة

قام صباح اليوم اللواء أمين عز الدين مساعد الوزير لأمن الأسكندرية بالإشراف على حملة أمنية مكبرة بمنطقة كوبرى المندرة شارك فيها إدارات البحث الجنائى والمرور والمرافق.

حيث قامت الحملة بإزالة الإشغالات الموجودة بمنطقة كوبرى المندرة والتى تتسبب فى إحداث شلل مرورى بهذة المنطقة، كما تم رفع كافة الإشغالات التى تعيق السيولة المرورية، بالإضافة إلى قيام عز الدين بتوجيه الخدمات المرورية لضبط كافة المركبات المخالفة، وخاصة الدراجات البخارية، كما وجه باستمرار الخدمات الأمنية فى تلك المنطقة إلى جانب استمرار العمل الجنائى فى الأقوال الأمنية، والتى تقوم بعمليات التمشيط الأمنى على مدار اليوم لضبط الخارجين عن القانون.