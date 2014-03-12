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بالفيديو.. حملة أمنية مكبرة لإزالة التعديات بـ”مندرة” الإسكندرية

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بالفيديو.. حملة أمنية مكبرة لإزالة التعديات بـ”مندرة” الإسكندرية بالفيديو.. حملة أمنية مكبرة لإزالة التعديات بـ”مندرة” الإسكندرية

أشرف اليوم الأربعاء، اللواء أمين عز الدين مساعد الوزير لأمن الأسكندرية على حملة امنية مكبرة بمنطقة كوبرى المندرة شارك فيها إدارات البحث الجنائى والمرور والمرافق.

و أزالة الحملة إشغالات الموجودة بمنطقة كوبرى المندرة والتى تتسبب فى إحداث شلل مرورى بهذة المنطقة وتسهيلاً على المواطن السكندرى فى حياته اليومية تم رفع كافة الأشغالات التى تعيق السيولة المرورية، بالأضافة إلى قيام عز الدين بتوجيه الخدمات المرورية لضبط كافة المركبات المخالفة و خاصة الدراجات البخارية، كما وجه بإستمرار الخدمات الأمنية فى تلك المنطقة إلى جانب أستمرار العمل الجنائى فى الأقوال الأمنية و التى تقوم بعمليات التمشيط الأمنى على مدار اليوم لضبط الخارجين عن القانون .

وأسفرت الجهود عن إزالة الإشغالات: عدد 38 حاجز حديدى و جنزير ” إعاقة مرورية”،  42 فرش بائع متجول و عربات خضار و فاكهة،  18 ستاند خشبى و معدنى لعرض السلع، عدد 13 حالة اشغال طريق بأسطوانات غاز، 12 حالة اشغال طريق ” 6 مقاهى بـ68 كرسى – 6 اطارات كاوتش  48 إطار “،   15 فاترينة عرض لبيع الخردوات و ثلاجات للمشروبات الغازية.

كما تمكنت الحملة من ضبط معدات بناء بدون ترخيص ” 3 خلاط – 2 لودر “، 6 دراجات نارية مخالفة،  2 قضية أتجار بالأقراص المخدرة،  2 قضية سلاح أبيض،  22 مخالفة مرورية مختلفة وتم تنفيذ  5 قرارات إدارية بوقف أعمال بناء بدون ترخيص صادرة من حى المنتزة .

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