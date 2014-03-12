30 خدمة يقدمها زايد للإسكان عبر الهواتف الذكية

أكدت المهندسة جميلة محمد الفندي مدير عام برنامج الشيخ زايد للإسكان، أن البرنامج يسير وفق خطة متكاملة نحو تحقيق إسكان وطني رائد ومستدام من خلال تقديم خدمات نوعية لمتعامليه عبر هواتفهم الذكية وبضغطة زر دون الحاجة إلى تكبد عناء زيارة أفرع البرنامج لإتمام المعاملات.

وأضافت الفندي أن البرنامج ارتأى الانتــقال إلى مستوى جديد في تقديم الخدمات من خلال تضافر الجهود نحو الانتقال الكلي والشامل إلى خدمات حكومية ذكية وعصرية تتماشى والثورة التقنية التي نعيشها اليوم وتلبي الطموحات التي يسعى إليها البرنامج وتحقق السعادة للمتعاملين.

وانسجاماً مع توجهات حكومة الإمارات في التحول الذكي، قدم برنامج الشيخ زايد للإسكان منذ أواخر العام الماضي حزمة من الخدمات الذكية لمتعامليه من مقدمي الطلبات والمستفيدين والاستشاريين والمقاولين وذلك عبر هواتفهم المتحركة أينما كانوا ودون الحاجة لزيارة مراكز خدمة المتعاملين بأفرع البرنامج.

وسجل البرنامج عدداً كبيراً ممن بدأ فعلياً بالتوجه وعبر هواتفهم الذكية للحصول على الخدمات المتوفرة في موقع البرنامج الإلكتروني عبر الهواتف الذكية.

ويوفر البرنامج 30 خدمة ذكية مختلفة منها 18 خدمة لمقدمي الطلبات و12 خدمة لفئة الاستشاريين و3 خدمات للمقاولين.

وتنقسم الخدمات إلى 15 خدمة فورية يحصل عليها المتعاملين فور تقديمها كخدمة تحديث بيانات طلب المساعدة وخدمة تقديم طلب جديد وخدمة استقبال الوثائق والبيانات للموافقات المبدئية وخدمة طلب النماذج الإلكترونية وخدمة الاستفسار عن طلب وخدمة إلغاء طلب مساعدة سكنية وخدمة طلب شهادة لمن يهمه الأمر وخدمة تسليم رسائل الموافقات وخدمة التعريف بقائمة المقاولين والاستشاريين وخدمة التعريف باللوائح والقوانين والإجراءات وخدمة تواصل معنا وخدمة استلام الاقتراحات والملاحظات عن طريق بوابة حكومتي وخدمة التعريف بنماذج الوحدات السكنية المقدمة وخدمة التوعية والإرشاد السكني وخدمة متابعة المشاريع للمستفيدين والمقاولين والاستشاريين.

إلى ذلك تضم الخدمات الذكية 15 خدمة أخرى تستغرق يوم عمل واحد أغلبها تختص بعمل الاستشاريين وتضم هذه الفئة خدمة استلام طلبات التظلمات وخدمة طلب زيارة طارئة وخدمة تفعيل طلب مساعدة سكنية والتي تضم حق تفعيل قرار منتفع والقرارات المنتهية والقرارات المحددة بسنة واحدة وخدمة زيارة ميدانية للمشروع وخدمة تسجيل المقاولين والاستشاريين وخدمة تجديد المقاولين والاستشاريين وخدمة فسخ عقد بالتراضي وخدمة طلب تعديل مدة مشروع وخدمة فتح ملف تنفيذ وخدمة تقديم دفعة المقاول وفيها تقدم دفعات المشاريع من قبل الاستشاري وخدمة سحب مشروع الخاصة بالاستشاريين وخدمة طلب إسناد صيانة وخدمة طلب استلام ابتدائي وخدمة طلب إنهاء تعاقد وخدمة طلب تعديل قيمة عقد.

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