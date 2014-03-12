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الإمارات تستدعي السفير العراقي احتجاجاً على تصريحات المالكي ضد السعودية

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الإمارات تستدعي السفير العراقي احتجاجاً على تصريحات المالكي ضد السعودية الإمارات تستدعي السفير العراقي احتجاجاً على تصريحات المالكي ضد السعودية

استدعى معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية  ظهر اليوم في ديوان عام الوزارة موفق مهدي عبودي سفير جمهورية العراق لدى الدولة وسلمه مذكرة تستنكر فيها دولة الإمارات تصريحات معالي نوري المالكي رئيس وزراء الجمهورية العراقية والمزاعم المتعلقة بدعم المملكة العربية الشقيقة للإرهاب.

وقال معاليه ان هذه التصريحات عارية عن الصحة ولا تستند الى تقييم صحيح للوضع في المنطقة فيما يتعلق بالإرهاب خاصة وان المملكة العربية السعودية تقوم بدور بارز لمكافحة الإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره.

واكد معالي الدكتور أنور قرقاش ان دولة الإمارات ومن واقع التزامها ونشاطها في التصدي لآفة الإرهاب تقدر بالغ التقدير مساهمات السعودية في هذا الجانب وتثمن سياساتها ومبادراتها العملية الساعية لاجتثاث ظاهرة الارهاب.
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