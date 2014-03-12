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فقيه دستورى: المصلحة الوطنية تقتضى عدم تحصين لجنة انتخابات الرئاسة

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فقيه دستورى: المصلحة الوطنية تقتضى عدم تحصين لجنة انتخابات الرئاسة فقيه دستورى: المصلحة الوطنية تقتضى عدم تحصين لجنة انتخابات الرئاسة

قال عبد الله المغازى، الفقيه الدستورى، إنه يجب على مؤسسة الرئاسة والأحزاب السياسية إعلاء المصلحة الوطنية وإدراك الظرف التاريخى الذى تمر به ، وعدم تحصين قرارات عمل لجنة الانتخابات الرئاسية.

وأضاف المغازى فى تصريحات "لليوم السابع" أنه مع كل التقدير للقامات القضائية التى توجد باللجنة، إلا أنه من الواجب عدم تحصين قراراتها خصوصا بعد ما جرى من تعديلات على قانون المحكمة الدستورية العليا بخصوص الطعن أمامها على نتائج وقانون الانتخابات الرئاسية بإجراءات ومواعيد خاصة.

وأشار المغازى إلى أنه على الأحزاب السياسية أن تتوافق مع بعضها البعض فى هذه المرحلة الهامة من تاريخ الوطن، وأن تبتعد عن المصالح الشخصية والحزبية الضيقة للنهوض بالوطن.

وأوضح المغازى أنه على الأحزاب السياسية ألا تؤجج من مسألة تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية باعتبارها لجنة إدارية فقط، متناسين ما تضمه هذه اللجنة من قامات قضائية كبيرة تشرف وتدير عمل اللجنة.

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