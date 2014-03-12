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شوقى السيد: تحصين لجنة الانتخابات شأن خاص بالرئاسة

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شوقى السيد: تحصين لجنة الانتخابات شأن خاص بالرئاسة شوقى السيد: تحصين لجنة الانتخابات شأن خاص بالرئاسة

قال الدكتور شوقى السيد، الخبير القانونى ، إنه من حق مؤسسة الرئاسة تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، لأنها ارتأت فى ذلك ما يتفق مع نصوص الدستور والقانون وما لا يخالف قواعدهما، كما أنها رأت أن من مصلحة الوطن فى هذه المرحلة الفارقة من عمر البلاد تحصين هذه القرارات.

وأضاف السيد فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الاجتماع الذى عقد اليوم بين مؤسسة الرئاسة والأحزاب السياسية ، كان للنقاش حول هذه المسألة وأن ما تقدمت به الأحزاب السياسية هو مجرد طلب من حق رئاسة الجمهورية النظر فيه وقبوله أو رفضه بما تراه يتفق ومصالح البلاد فى هذه المرحلة.

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