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وزير الداخلية يبحث مع نظيره السودانى سبل منع تسلل الإرهابيين

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وزير الداخلية يبحث مع نظيره السودانى سبل منع تسلل الإرهابيين وزير الداخلية يبحث مع نظيره السودانى سبل منع تسلل الإرهابيين

التقى اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بوزير الداخلية السودانى السيد عبدالواحد يوسف ابراهيم؛ وذلك على هامش الدورة الـ 31 لمجلس وزراء الداخلية العرب، التى عقدت اليوم بمدينة مراكش المغربية.

وبحث الوزيران سبل تعزيز التعاون الأمنى المشترك بين القاهرة والخرطوم فى كافة المجالات الأمنية، خاصة مجالات ضبط الحدود ومنع تسلل العناصر الإرهابية بين البلدين.

يذكر أن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، قد أجرى العديد من اللقاءات الثنائية بوزراء الداخلية ، والإمارات، والأردن، وفلسطين، والأمين العام لمجلس وزراء الداخلة العرب؛ وذلك على هامش فاعليات الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر وزراء الداخلية العرب، الذى عقد بمدينة مراكش المغربية.

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