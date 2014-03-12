أخبار عاجلة

محافظة الدقهلية تبدأ إعادة ترسيم الحدود مع دمياط -
محامي «قاضي الحشيش»: الإعلام سبب حصول موكلي على حكم بالمؤيد -
محافظ دمياط يجتمع بأصحاب المقاهي لبحث قرار «إغلاقها» -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالصور.. اعتصام عمال الإعلانات بـ"الجمهورية" للمطالبة بمستحقاتهم

Google+ Print

أعلن العاملون بإدارات الإنتاج بشركة الإعلانات المصرية، التابعة لمؤسسة دار التحرير للطباعة والنشر، الاعتصام بمقر جريدة الجمهورية، بشارع رمسيس، وعددهم 1200 عامل وإدارى، اعتراضًا على سياسة تأخر عمولاتهم، مطالبين بإنهاء حالة "المركزية" التى أدت بالمؤسسة إلى الضياع الإدارى والمالى، ومنح صلاحيات للقيادات الإدارية بالشركات للتصرف فى كل الأمور.

وطالب العاملون، فى بيان لهم، بتصفية حالة الفساد الإدارى المتمثلة فى القرارات الخاطئة والمتأخرة التى تسعى لبيع المؤسسة بعد تفريغها من محتواها، واختيار مجموعة من حكماء العمل "التحريرى/ الإعلانى/ الطباعى/ التوزيعى" لمناقشة الأوضاع المهمة مع قيادات المؤسسة بمنتهى الشفافية ومكاشفة العاملين بالحقائق وإشراكهم فى وضع الخطط المناسبة لاسترداد ما ضاع منهم.
>


>1.jpg
>
>
>G5320b059271d2.jpg
>

G5320b0596520f.jpg

stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365