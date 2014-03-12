بالصور.. اعتصام عمال الإعلانات بـ"الجمهورية" للمطالبة بمستحقاتهم

أعلن العاملون بإدارات الإنتاج بشركة الإعلانات المصرية، التابعة لمؤسسة دار التحرير للطباعة والنشر، الاعتصام بمقر جريدة الجمهورية، بشارع رمسيس، وعددهم 1200 عامل وإدارى، اعتراضًا على سياسة تأخر عمولاتهم، مطالبين بإنهاء حالة "المركزية" التى أدت بالمؤسسة إلى الضياع الإدارى والمالى، ومنح صلاحيات للقيادات الإدارية بالشركات للتصرف فى كل الأمور.

وطالب العاملون، فى بيان لهم، بتصفية حالة الفساد الإدارى المتمثلة فى القرارات الخاطئة والمتأخرة التى تسعى لبيع المؤسسة بعد تفريغها من محتواها، واختيار مجموعة من حكماء العمل "التحريرى/ الإعلانى/ الطباعى/ التوزيعى" لمناقشة الأوضاع المهمة مع قيادات المؤسسة بمنتهى الشفافية ومكاشفة العاملين بالحقائق وإشراكهم فى وضع الخطط المناسبة لاسترداد ما ضاع منهم.

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