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"أكتوبر التعليمية" تستبعد أحد معلميها بعد اتهامه بالتحرش بالطالبات

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"أكتوبر التعليمية" تستبعد أحد معلميها بعد اتهامه بالتحرش بالطالبات "أكتوبر التعليمية" تستبعد أحد معلميها بعد اتهامه بالتحرش بالطالبات

أكد عطية أحمد، وكيل إدارة 6 أكتوبر التعليمية، أنه تم استبعاد المعلم المتهم بالتحرش بالطالبات بمدرسة الهدى التجريبية من مقر المدرسة إلى الإدارة التعليمية، للتحقيق معه بشأن اتهامه من قبل أولياء الأمور بالتحرش بأبنائهم.

وأضاف عطية، فى تصريحات صحفية، أن الواقعة ليس لها أساس من الصحة، وأنها مجرد زوبعة من جانب المدير السابق للمدرسة، والذى تم استبعاده خلال الفترة الماضية لوجود مخالفات مالية.

وأشار عطية إلى أن المدير السابق هو من دفع أولياء الأمور لتحرير محاضر كيدية ضد المدرس المتهم بالتحرش بالطالبات، لافتًا إلى أن المعلمين بالمدرسة أجمعوا على عدم وجود مثل تلك الوقائع بالمدرسة.

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