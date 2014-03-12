رئيس الطب النفسى بعين شمس: تكلفة وحدة علاج "التصلب" تصل لـ80 ألف جنيه

قالت الدكتورة سامية عاشور رئيس قسم الطب النفسى بجامعة عين شمس، إن تكلفة الوحدة اللى أنشأتها الجامعة لعلاج مرض التصلب المتعدد والذى يصيب الجهاز العصبى، تصل الى 80 ألف جنيه.

وأوضحت سامية عاشور خلال كلمتها أثناء افتتاح قسم علاج مرض "MS" أن المرض ترتفع نسبته بين الشباب بنسبة تصل لـ20 حالة من بين 1000 شخص.

وأشارت رئيس قسم الطب النفسى بجامعة عين شمس إلى أنها تستطيع استقبال 30 حالة يوميا، موضحة بأن هذا المرض يتميز عن باقى الأمراض، حيث يصاب المريض بالتهاب حاد بالمخ والنخاع الشكوى مما يؤدى لتوقف الجهاز الحركى.