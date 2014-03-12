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مايكل شوماخر بدأ بالتجاوب على أمل أن يستفيق

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مايكل شوماخر بدأ بالتجاوب على أمل أن يستفيق مايكل شوماخر بدأ بالتجاوب على أمل أن يستفيق

رغم مرور 3 أشهر على دخوله في الغيبوبة، وفقدانه لحوالى 20 كلغ، إلا أن تجاوباً بسيطاً أعطى إشارات إيجابية بشأن استيقاظ بطل الفورمولا 1 Michael Schumacher.

وفي هذا السياق، أكّدت مصادر مقرّبة من عائلة Schumacher أنه يبدي تجاوباً بسيطاً، وهو ما أعطى العائلة أملاً.

وفي تصريح خاصّ، أكّدت المتحدّثة باسم Schumacher Sabine Kehm أنها والعائلة على يقين من أنّه سيستيقظ، وإنما يحتاج إلى وقت طويل، وقالت: "توجد بعض الإشارات والعلامات الجديدة الإيجابية المشجّعة في حالة Schumacher".

يُذكر أنّ المستشفى كانت قد أجرت للبطل العالمي فحوصات خاصّة بالشلل، لكنها لم تظهر أيّ دليل يُشير إلى تعرّضه لشلل.

 

 

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