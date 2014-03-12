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شابي: مانشستر سيتي يضم ميسي؟ انسوا

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شابي: مانشستر سيتي يضم ميسي؟ انسوا شابي: مانشستر سيتي يضم ميسي؟ انسوا

نصح شابي هيرنانديز قائد برشلونة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بنسيان التعاقد مع ليونيل ميسي نجم الفريق الكتالوني.

وكانت تقارير صحفية إنجليزية قد أشارت إلى تجهيز سيتي لعرض يصل غلى 200 مليون يورو من أجل ضم ميسي في الموسم المقبل.

وقال شابي في تصريحات لوسائل الإعلام "دائما ما تثار مثل تلك الاجتهادات حول اللاعبين الأفضل في العالم".

وتابع "ولكن على مانشستر سيتي وأي ناد آخر نسيان فكرة التعاقد مع ميسي من برشلونة".

وأكد شابي أن ميسي لا يخفي سعادته من اللعب والحياة في برشلونة مؤكد "لا يوجد أي شئ يمكنه إغراء ميسي للانتقال من هنا".

ويلتقي برشلونة مع مانشستر سيتي مساء الأربعاء في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

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