بيبي يرد على مورينيو: يبدو أنه الوحيد الذي لا ينظر لنفسه في ' المرايا '

رد البرتغالي بيبي مدافع ريال مدريد على مواطنه جوزيه مورينيو المدير الفني الحالي لتشيلسي بسبب مهاجمته للاعبي الفريق الملكي.

وكان مورينيو قد صرح الأسبوع الماضي أن "العديد من لاعبي ريال مدريد يقضون أوقاتا طويلة أمام المرايا" فيما فهمه البعض تلميحا على كريستيانو رونالدو.

ورد بيبي في تصريحات لصحيفة (ماركا) "يبدو أن مورينيو هو الوحيد في العالم الذي يستسقظ صباحا ولا ينظر لنفسه في المرآة".

وتابع "من الطبيعي أن ننظر إلى انفسنا في المرايا لكي نظهر بشكل يليق باسم نادينا الكبير ريال مدريد".

وكان مورينيو قد دخل في خلافات مع العديد من لاعبي ريال مدريد على رأسهم الحارس إيكر كاسياس خلال فترة قيادته للفريق من 2010 إلى 2013.

وواصل بيبي هجومه على مورينيو قائلا "جميعنا سعداء باللعب تحت قيادة كارلو أنشيلوتي، فهو لاعب سابق ويعرف ما يحتاجه اللاعبين".