أخبار عاجلة

محافظة الدقهلية تبدأ إعادة ترسيم الحدود مع دمياط -
محامي «قاضي الحشيش»: الإعلام سبب حصول موكلي على حكم بالمؤيد -
محافظ دمياط يجتمع بأصحاب المقاهي لبحث قرار «إغلاقها» -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بيبي يرد على مورينيو: يبدو أنه الوحيد الذي لا ينظر لنفسه في ' المرايا '

Google+ Print
بيبي يرد على مورينيو: يبدو أنه الوحيد الذي لا ينظر لنفسه في ' المرايا ' بيبي يرد على مورينيو: يبدو أنه الوحيد الذي لا ينظر لنفسه في ' المرايا '

رد البرتغالي بيبي مدافع ريال مدريد على مواطنه جوزيه مورينيو المدير الفني الحالي لتشيلسي بسبب مهاجمته للاعبي الفريق الملكي.

وكان مورينيو قد صرح الأسبوع الماضي أن "العديد من لاعبي ريال مدريد يقضون أوقاتا طويلة أمام المرايا" فيما فهمه البعض تلميحا على كريستيانو رونالدو.

ورد بيبي في تصريحات لصحيفة (ماركا) "يبدو أن مورينيو هو الوحيد في العالم الذي يستسقظ صباحا ولا ينظر لنفسه في المرآة".

وتابع "من الطبيعي أن ننظر إلى انفسنا في المرايا لكي نظهر بشكل يليق باسم نادينا الكبير ريال مدريد".

وكان مورينيو قد دخل في خلافات مع العديد من لاعبي ريال مدريد على رأسهم الحارس إيكر كاسياس خلال فترة قيادته للفريق من 2010 إلى 2013.

وواصل بيبي هجومه على مورينيو قائلا "جميعنا سعداء باللعب تحت قيادة كارلو أنشيلوتي، فهو لاعب سابق ويعرف ما يحتاجه اللاعبين".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع