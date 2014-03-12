حارس منتخب البوسنة ينفي وجود اتصالات مع ريال مدريد

سراييفو، (إفي): نفى حارس المرمى البوسني أسمير بيجوفيتش، لاعب ستوك سيتي الإنجليزي، شائعات انتقاله الى فريق ريال مدريد الإسباني التي نشرتها بعض الصحف البريطانية.

وقال بيجوفيتش في تصريحات لـ(إفي) أن ما ذكر حول تعاقده مع الريال مجرد "تخمينات"، مبينا "أشعر بالفخر لارتباط اسمي بناد في حجم ريال مدريد، لكن كل ما قيل في هذا الشأن مجرد تخمينات، لا يوجد شيء رسمي، ولا أي اتصالات مع النادي الإسباني".

وأضاف حارس منتخب البوسنة المتأهل لمونديال البرازيل "من الرائع أن يقترن اسمي بأحد أكبر أندية العالم، لكنني سعيد مع ستوك سيتي، وضعي ممتاز هنا، إذا ما حدث في المستقبل ما هو أكثر من التكهنات، حينها ربما سأفصح هنه".

وصعدت البوسنة لكأس العالم 2014 للمرة الأولى في تاريخها، ووقعت في مجموعة واحدة الى جانب منتخبات الأرجنتين ونيجيريا وإيران.