أخبار عاجلة

محافظة الدقهلية تبدأ إعادة ترسيم الحدود مع دمياط -
محامي «قاضي الحشيش»: الإعلام سبب حصول موكلي على حكم بالمؤيد -
محافظ دمياط يجتمع بأصحاب المقاهي لبحث قرار «إغلاقها» -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

“خارجية عمان” : “سحب السفراء” من قطر مجرد عتاب بين الأشقاء في “الخليج”

Google+ Print
“خارجية عمان” : “سحب السفراء” من قطر مجرد عتاب بين الأشقاء في “الخليج” “خارجية عمان” : “سحب السفراء” من قطر مجرد عتاب بين الأشقاء في “الخليج”

السلطان قابوس

قال معالي يوسف بن علوي بن عبدالله، الوزير المسئول عن الشئون الخارجية بسلطنة عمان ، لجريدة الشرق القطرية ، أن تأثير خطوة اقدام كل من المملكة العربية ودولة الامارات العربية المتحدة ومملكة البحرين على سحب سفرائهم من الدوحة  لن يمس ثوابت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، واعتبرها “خلافا وعتابا ” بين الاشقاء قد يكون لابد منه لمواصلة المسيرة .

وأكد بن علوي ، اليوم أن دول المجلس ليست “عريشا” تقتلعه الرياح .. وقال ” ان دول المجلس ليست دولا هشة كما يراها البعض وهذه الاقاويل بعيدة تماما عن الحقيقة وليس من المنطق ان تتوقف مسيرة دول المجلس مع مثل هذه الحالة فهذه الدول ليست ” عريشا ” تطيح بها ادنى هبة للريح .. وهذه الخطوة تعتبر جزءا من التعبير عن حالة غضب وانزعاج نتيجة لبعض الظروف ونعتقد أن مثل هذا الاختلاف بين الأشقاء لا يرقى إلى ما يفكر فيه البعض “.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما