“خارجية عمان” : “سحب السفراء” من قطر مجرد عتاب بين الأشقاء في “الخليج”

قال معالي يوسف بن علوي بن عبدالله، الوزير المسئول عن الشئون الخارجية بسلطنة عمان ، لجريدة الشرق القطرية ، أن تأثير خطوة اقدام كل من المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة ومملكة البحرين على سحب سفرائهم من الدوحة لن يمس ثوابت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، واعتبرها “خلافا وعتابا ” بين الاشقاء قد يكون لابد منه لمواصلة المسيرة .

وأكد بن علوي ، اليوم أن دول المجلس ليست “عريشا” تقتلعه الرياح .. وقال ” ان دول المجلس ليست دولا هشة كما يراها البعض وهذه الاقاويل بعيدة تماما عن الحقيقة وليس من المنطق ان تتوقف مسيرة دول المجلس مع مثل هذه الحالة فهذه الدول ليست ” عريشا ” تطيح بها ادنى هبة للريح .. وهذه الخطوة تعتبر جزءا من التعبير عن حالة غضب وانزعاج نتيجة لبعض الظروف ونعتقد أن مثل هذا الاختلاف بين الأشقاء لا يرقى إلى ما يفكر فيه البعض “.