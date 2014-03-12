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مؤسسة ماعت للسلام تنظم يوم العطاء الإجتماعى لأبناء وأسر السجناء بإمبابة وبولاق

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مؤسسة ماعت للسلام تنظم يوم العطاء الإجتماعى لأبناء وأسر السجناء بإمبابة وبولاق مؤسسة ماعت للسلام تنظم يوم العطاء الإجتماعى لأبناء وأسر السجناء بإمبابة وبولاق

نظمت مؤسسة ، ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان ، يوم العطاء الاجتماعى الأول ، لأبناء وأسر السجناء والمحتجزين بمنطقتي إمبابة وبولاق ، بالتعاون مع مؤسسة ، دروسوس السويسرية.
> حيث يهدف هذا اليوم ، لزيادة وتحفيز المساهمات الإجتماعية التطوعية الموجهة ، لمساعدة أبناء أسر السجناء والمحتجزين والعمل على دمجهم بالمجتمع المحلى .
> فى سياق ، تضمن الحفل عددا من الفقرات الفنية ، والمشاركات الخاصة ، بالأسر بجانب  عرض قصص النجاح والإندماج بالمجتمع المحلي بالإضافة لعدد من الفقرات الفنية ، من إستعراضات فنية ورواية قصص عرض لسير شخصيات مصرية شهيرة ، ومسرحية بعنوان “علامة استفهام” ، تتحدث عن الإصرار ومواجهة التحديات وعدم الإستسلام للإحباط والعمل على تنمية المهارات والموارد الخاصة.
> وشارك فى يوم العطاء ، عدد من مؤسسات المجتمع المدني ، وممثلون لبعض الإدارات الحكومية ، من وزارتي التربية والتعليم والتضامن الإجتماعى ، وحضور كثيف من أطفال وسيدات الأسر المستهدفة بالمشروع من المنطقتين ، وصل عددهم إلى ( 200 ) فرد حيث تم تقديم هدايا وملابس وكتب مدرسية وأدوات مكتبية ووجبات جاهزة،  فى ختام اليوم وتقدم بها عدد من الشركات والمؤسسات الأهلية ، والقطاع الخاص .
> يذكر أن مشروع الحماية المتكاملة لأسر السجناء والمحتجزين ” دمج وتأهيل ” ينفذ بعدد من المناطق على مستوى محافظتي القاهرة والجيزة ، وهم ” منطقة دار السلام والبساتين وحلوان والمعصرة والخليفة وإمبابة وبولاق الدكرور وأطفيح”.
> ويسعى المشروع لتحسين فرص وصول أسر السجناء والمحتجزين ، لحقوقهم الإقتصادية والإجتماعية والتعليمية والعلاجية وتمكينهم من الإندماج بالمجتمع وتوفير آليات لفض المنازعات الأسرية وتقديم الإرشاد الإجتماعي والمساعدة القانونية لأسر السجناء والمحتجزين .

أ ش أ

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