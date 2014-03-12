رويترز: دول الخليج تعاقب قطر علي تأييدها للإخوان في مصر و تقف بقوة وراء “السيسي”

قالت وكالة رويترز ، أن حملة السعودية على جماعة الإخوان المسلمين بعد حظرها في مهدها مصر، أثارت انقساما في مجلس التعاون الخليجي إذ أثارت عدم الارتياح في دول أعضاء تقوم الجماعة بدور في حياتها السياسية اليومية.

و أضافت ، أنه إطار الخلاف مع قطر حول الموقف من بعض الجماعات الإسلامية في العالم العربي ومن بينها جماعة الإخوان المسلمين استدعت السعودية سفيرها من قطر الأسبوع الماضي وأعلنت الجماعة -حليفة قطر- منظمة إرهابية.

و تابعت ،أن السعودية قد وقفت بقوة وراء الجيش المصري ، و المشير السيسي ، الذي عزل الرئيس الإخواني محمد مرسي العام الماضي بعد احتجاجات حاشدة على حكمه. وضخت بعدها مليارات الدولارات في الاقتصاد المصري المتعثر.

و ذكرت ، أن معاقبة قطر على موقفها المؤيد لجماعة الإخوان تدل عن الثقة التي تتحرك بها السعودية في دفع الأمور في الاتجاه الذي تريده حتى لو أحدث هذا شقاقا في مجلس التعاون الخليجي الذي يتكتم عادة توتراته الداخلية ، وحذت البحرين والإمارات حذو السعودية في سحب السفير من قطر ، لكن الكويت التي تنشط بها مجموعة من الإسلاميين مندمجة داخل النخبة السياسية والاقتصادية أعربت عن عدم ارتياحها وعرضت الوساطة.