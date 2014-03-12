إغلاق بوغاز الإسكندرية بسبب سوء الأحوال الجوية

أعلنت سلطات ميناء الإسكندرية ،مساء اليوم ، إغلاق بوغاز الإسكندرية أمام حركة الملاحة نتيجة زيادة سرعة الرياح وإرتفاعات الأمواج.

وقال اللواء عادل ياسين حماد ،رئيس هيئة ميناء الإسكندرية ،أنه تقرر إغلاق البوغاز بسبب سوء الأحوال الجوية وزيادة سرعة الرياح عن 33 عقدة في الساعة ،وذلك حرصًا علي عدم إصطدام السفن والبواخر ببعضها أو بأرصفة الميناء وسلامة الملاحة البحرية .

يذكر أن الإسكندرية تتعرض اليوم لموجة من الطقس السيىء وهطول للأمطار الغزيرة بالتزامن مع بدء نوة ” أنواء الحسوم ” وهي نوة تصاحبها رياح جنوبية غربية وممطرة غالبًا وتستمر لمدة 7 أيام .