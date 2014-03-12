مكتب عنان : الإخوان يشوهون صورة “عنان” بنشر أخبار كاذبة

نفى مكتب الفريق سامى عنان رئيس أركان القوات المسلحة السابق ما يتم نشره على عدد من مواقع التواصل الاجتماعى من هجوم عنان على عدد من المسئولين فى الدولة فى شكل تصريحات صحفية .

وأصدر المكتب الإعلامى للفريق عنان بيان : “دأبت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت التابعة لجماعة الإخوان المسلمين ومؤيديها، نشر أخبار كاذبة حول الفريق سامي عنان ونسبها إليه ولأعضاء تدعي أنها بحملة الفريق عنان الرئاسية ” .

وجاء بالبيان : نؤكد أن الفريق عنان لا يقوم بالإدلاء بتصريحات أو بيانات لأي صحف أو مجلات، أو صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، وأن جميع هذه الأخبار هراء كاذب، والغرض منها تشويه الفريق عنان وفقاً لمصالح وأغراض شخصية.

واختتم البيان : نهيب بوسائل الإعلام المختلفة تحرى الدقة والموضوعية فيما تقوم بنشره، وعدم الانسياق وراء الأخبار التي تستهدف الإساءة لرموز مصر ورجالها لزرع الفتنة والانشقاق، والتي يقوم بترويجها كل من يريد الإضرار بمصالح الوطن وشعب مصر”