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محلب يزور مصنع مصر للألبان ويطالب بوضع خطة عاجلة لإعادة تشغيله في أقرب وقت

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محلب يزور مصنع مصر للألبان ويطالب بوضع خطة عاجلة لإعادة تشغيله في أقرب وقت محلب يزور مصنع مصر للألبان ويطالب بوضع خطة عاجلة لإعادة تشغيله في أقرب وقت

قام رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب ، اليوم الأربعاء، بزيارة مصنع شركة للألبان والأغذية ، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ، حيث كان يرافقه كل من محافظ القاهرة ، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وقد إستهدفت الزيارة التعرف على المشكلات ، التي تواجه المصنع وأدت إلى توقف العمل به ، حيث وجه رئيس الوزراء بسرعة وضع خطة عاجلة لإعادة تشغيل المصنع فى أقرب وقت ممكن ، للنهوض بالصناعات الوطنية فى كافة المجالات وخاصة الصناعات الغذائية ، التى تلبى حاجات المواطنين الأساسية ، وتسهم فى تحقيق الأمن الغذائى للبلاد .

وشدد المهندس إبراهيم محلب ، على ضرورة الوصول بمنتجات المصنع ، إلى أعلى المستويات المطابقة للمواصفات المحلية والدولية ، حتى يكون قادراً على المنافسة.

أ ش أ

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