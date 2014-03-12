محلب يزور مصنع مصر للألبان ويطالب بوضع خطة عاجلة لإعادة تشغيله في أقرب وقت

قام رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب ، اليوم الأربعاء، بزيارة مصنع شركة مصر للألبان والأغذية ، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ، حيث كان يرافقه كل من محافظ القاهرة ، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وقد إستهدفت الزيارة التعرف على المشكلات ، التي تواجه المصنع وأدت إلى توقف العمل به ، حيث وجه رئيس الوزراء بسرعة وضع خطة عاجلة لإعادة تشغيل المصنع فى أقرب وقت ممكن ، للنهوض بالصناعات الوطنية فى كافة المجالات وخاصة الصناعات الغذائية ، التى تلبى حاجات المواطنين الأساسية ، وتسهم فى تحقيق الأمن الغذائى للبلاد .

وشدد المهندس إبراهيم محلب ، على ضرورة الوصول بمنتجات المصنع ، إلى أعلى المستويات المطابقة للمواصفات المحلية والدولية ، حتى يكون قادراً على المنافسة.

أ ش أ