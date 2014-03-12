إتحاد المصريين بالنمسا يتلقى توضيحات من القوات المسلحة حول العلاج الجديد

أعرب الإتحاد العام للمصريين في النمسا ، عن شكره وتقديره للقوات المسلحة المصرية ، وذالك لإهتمامها بالرد على إستفسارات الإتحاد ، بشأن الإختراعات الطبية الجديدة لعلاج فيروسات الإيدز والإلتهاب الكبدي الوبائى.

وقال رئيس الإتحاد ، الدكتور إبراهيم عزت ، في تصريح اليوم الأربعاء ، أنه تلقى توضيحات بشأن هذه العلاجات الجديدة من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، ردت فيه على كل ما يثار من اسئلة حول هذه العلاجات الجديدة .

وأوضح عزت ، أن الرسالة تضمنت ، أنه يتم عمل فحص شامل وتقيم الحالة الصحية للمريض ، وكأسبقية أولى يتم التعامل مع العلاج فى مراحله الأولى ، مشيرة الى أنه تم تجربة الجهاز وأثبت فاعلية ولم تظهر إلا الأثار الإيجابية حتى الأن.

وذكرت الرسالة ، أنه يمكن علاج المرضى الذين تم إعطائهم حقن الأنترفيرون من قبل ولم يتم شفائهم ، وثبت ذلك بالتجربة، وأكدت الرسالة أنه سيتم الإعلان عن تكلفة ومكان العلاج قبل نهاية يونيو.

وذكرت الرسالة ، أن جهاز العلاج هو (Complete Care Device CCD) ,وجهاز التشخيص هو جهاز C Fast .

من جانبة أوضحت أن النظام العلاجي عبارة عن حبوب وجلسات علاجية ، بإستخدام الجهاز لمدة تصل إلى 25 ساعة ، طبقاً لحالة المريض بمعدل ساعة يوميا ، وإجمالى فترة العلاج 6 أشهر ، ثم يوضع المريض تحت المتابعة لمدة 6 أشهر أخرى بدون علاج.

وذكرت الرسالة أن النظام العلاجي يقضي على فيروس سي وفيروس الإيدز فقط ، مشيرة الى أنه بالفعل تم علاج حالات مصابة بفيروس الإيدز وفيروس سي ، حيث تطوعت الحالات التي تم علاجها ، للظهور في العديد من القنوات وتم توثيق جميع الدراسات وتصوير النتائج بالعديد من القنوات الفضائية و الصحف.

وقالت إن الحالات المرضية فوق سن 60 عاما ، سيتم علاجها طبقا للحالة الصحية للمريض، موضحة أن الجهاز لا يعالج أمراض المناعة مثل البهاق ، وأن النظام العلاجي لا يتناسب مع المرضى الذين قاموا بزراعة الكبد ومصابون بالفيروس.

وأكدت أنه لا يوجد خطر للعدوى نتيجة إستخدام الجهاز ، حيث يتم تغيير كافة المستلزمات لكل مريض في كل جلسة علاجية وتم دراسة هذا الأمر بعناية.

أ ش أ